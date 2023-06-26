Премьер Италии поговорила с Байденом по телефону

Премьер-министр Италии Мелони обсудила с Байденом поддержку Украины и мятеж в России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу итальянского правительственного Дворца Киджи.

В ходе беседы Байден узнал у Мелони детали политики Италии в Средиземноморье, а также подробности сценария сотрудничества с Европейским союзом и обеспечения стабильности в Африке. Политики также обсудили поддержку Украины и мятеж в России, организованный главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«Большое внимание было уделено теме кризиса в России и его последствиям, связанным с присутствием группы "Вагнер" в Африке», — отметили в пресс-службе Дворца Киджи.

Ранее в США выступили за роспуск ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента страны Мэттью Миллер. «Мы продолжим применять меры, чтобы ограничить их способность сеять хаос», — отметил он.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании и обещал ответить. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

