На Украине задержали топ-чиновника от националистической партии

На Украине правоохранители задержали главу Тернопольского облсовета Головко за коррупцию

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко за коррупцию. Об этом сообщило местное издание «Тернопольчане».

Михаил Головко является депутатом от националистической партии ВО «Свобода», которую возглавляет Олег Тягнибок.

По информации издания, также задержаны двое заместителей главы областной военной администрации Владимира Труша. Их обвиняют в коррупции и махинациях при перемещении через государственную границу. Также, по приведенным изданием данным, дело может быть связано с гуманитарной помощью.

Информацию о задержании Головко и еще двух человек подтвердил народный депутат Украины Андрей Богданец.

«В помещении Тернопольской областной администрации работает НАБУ. И, так сказать, положили на пол главу облсовета и двух заместителей главы Тернопольской областной военной администрации по подозрении во взятке, насколько я знаю, его передали им где-то по дороге», — сообщил он.

Ранее в Тернопольской области правоохранители выявили схему по вывозу с территории Украины уклонистов от призыва.