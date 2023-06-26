46-летняя Елена Ваенга показала лицо без макияжа

Российская певица Елена Ваенга показала внешность без макияжа

Российская певица Елена Ваенга показала внешность без макияжа. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя исполнительница опубликовала в сторис несколько фото (на момент написания новости они были удалены) с семейного отдыха в Краснодаре. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в платье голубого цвета, оформленном высокой талией. Вдобавок она дополнила свой образ меховыми босоножками и массивными серьгами круглой формы.

При этом видно, что на лице артистки отсутствует косметика, а волосы собраны в небрежный пучок.

В марте звездная визажистка Симэла Алиева рассказала о негативном опыте работы с Еленой Ваенгой. Специалистка из Саратова, ранее на протяжении четырех лет сотрудничавшая с телепроектом «Дом-2», заявила, что некоторые знаменитости неуважительно относятся к персоналу. Так, указанная исполнительница шансона пришла на сеанс позже назначенного времени и не сочла необходимым извиниться.