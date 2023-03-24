Звездная визажистка рассказала о негативном опыте работы с Еленой Ваенгой

Визажистка Алиева: Ваенга не моет голову на гастролях и приходит на сеанс с колтунами

Звездная визажистка Симэла Алиева рассказала о негативном опыте работы с российской певицей Еленой Ваенгой. Ее комментарий приводит KP.RU.

Специалистка из Саратова, ранее на протяжении четырех лет сотрудничавшая с телепроектом «Дом-2», заявила, что некоторые знаменитости неуважительно относятся к персоналу. Так, указанная исполнительница шансона пришла на сеанс позже назначенного времени и не сочла необходимым извиниться. «Да, есть такое отношение, мол, давай-ка просто молча и безропотно делай свою работу. Такой опыт был у меня, например, с Еленой Ваенгой. Она опоздала на час и, даже не извинившись, говорит: "Давай, быстрее меня накрась". Но почему я должна торопиться из-за ее опоздания? Она на своей работе, я — на своей», — заявила Алиева.

В то же время визажистка обратила внимание на необычные требования звезды, в том числе к аксессуарам. «Ее бытовой райдер я назвала бабушкиным: там указаны невидимки и шпильки, которые уже почти не выпускаются, — настоящее ретро. Я так и не смогла найти эти огромные железные штуковины, которыми глаз можно выколоть», — указала эксперт, добавив, что певица по данному поводу предъявила ей претензии. Также она отметила, что во время гастролей Ваенга может пять дней не мыть голову из-за особенностей своей прически — зафиксированного лаком тугого пучка, поэтому приходит к мастеру с «колтунами», которые сложно расчесать.

В январе сотрудничавшая с такими блогерами, как Марьяна Ро, Дина Саева и Аня Покров, мастер маникюра Юлия Еникеева рассказала о трудностях работы с российскими знаменитостями. Специалистка отметила, что у многих инфлюэнсеров и звезд наблюдаются проблемы с самоорганизацией и пунктуальностью. Так, одна из тиктокерш отказалась оплачивать услугу, а певица Катя Самбука перестала выходить на связь, не выполнив свою часть договоренностей.