Возлюбленная Тимати показала тело на новом откровенном фото

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала тело на новом откровенном фото

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала тело на новом откровенном фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке модель позирует в пижаме пудрово-розового цвета, состоящей из кроп-топа и шорт. При этом видно, что знаменитость приспустила низ комплекта, демонстрируя подтянутую фигуру.

Манекенщица дополнила образ макияжем в нюдовых тонах и браслетом, украшенным черными клеверами.

В мае Валентина Иванова поделилась снимками в бикини и вызвала споры в сети. Для съемки девушка надела раздельный купальник белого цвета на тонких завязках. Некоторые фанаты сочли данную фотосессию слишком вульгарной.

