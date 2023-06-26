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15:52, 26 июня 2023Ценности

Возлюбленная Тимати показала тело на новом откровенном фото

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала тело на новом откровенном фото

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала тело на новом откровенном фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке модель позирует в пижаме пудрово-розового цвета, состоящей из кроп-топа и шорт. При этом видно, что знаменитость приспустила низ комплекта, демонстрируя подтянутую фигуру.

Манекенщица дополнила образ макияжем в нюдовых тонах и браслетом, украшенным черными клеверами.

В мае Валентина Иванова поделилась снимками в бикини и вызвала споры в сети. Для съемки девушка надела раздельный купальник белого цвета на тонких завязках. Некоторые фанаты сочли данную фотосессию слишком вульгарной.

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    Карина Черных
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