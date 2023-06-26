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04:27, 26 июня 2023Россия

Стало известно о вытеснении ВСУ дальше Артемовска российскими войсками

РИА Новости: российские военные вытесняют ВСУ с позиций дальше Артемовска

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские военные в четкой координации вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций дальше Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что разведчики 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск заметили передвижение украинской пехоты и ведут корректировку огня танковых экипажей.

По данным агентства, после поражения танкистами украинского блиндажа ВСУ бегут с позиций. Отмечается, что в это время по украинским силам ведется прицельный огонь из автоматического гранатомета станкового (АГС) и крупнокалиберного пулемета с корректировкой с беспилотника.

Еще одной важной частью механизма взаимодействия российских военных по выдавливанию Вооруженных сил Украины с позиций являются снайперы, сообщил собеседник агенства. По его словам, завершающий этап уничтожения позиций ВСУ заключается в работе артиллеристов.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике. По данным Минобороны, также в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское Донецкой народной республики (ДНР) отражены четыре атаки украинских войск.

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    Марина Совина
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