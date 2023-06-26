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19:46, 26 июня 2023Культура

The Weeknd заявил о завершении работы над новым альбомом

The Weeknd заявил, что завершает работу над новым альбомом

Фото: Yara Nardi / Reuters

Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, заявил, что завершает работу над своим новым альбомом. Об этом он сообщил Variety.

Исполнитель признался, что позже объявит название пластинки, которая станет завершающей частью его трилогии, куда вошли альбомы After Hours (2020) и Dawn FM (2022). Он добавил, что название станет неожиданным для поклонников, строящих предположения насчет него в социальных сетях.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что сейчас артист выступает в рамках тура по Великобритании, посвященного пластинкам трилогии.

Ранее Эйбел Тесфайе заявил, что был готов к критике сериала «Кумир», в котором исполнил главную роль.

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    Анастасия Астахова
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