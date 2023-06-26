Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:04, 26 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о поездке Зеленского в расположение группировки войск «Хортица»

Зеленский сообщил, что побывал в расположении группировки украинских войск «Хортица»
Владимир Зеленский (архивное фото)

Владимир Зеленский (архивное фото). Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что побывал в расположении оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

«Честь быть сегодня здесь, поговорить с командующим», — заявил глава государства.

Он также опубликовал видео с награждением военнослужащих группировки.

Известно, что «Хортица» участвует в боевых действиях со стороны подконтрольных Киеву частей Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР), а также на линии соприкосновения в Луганской народной республике (ЛНР).

В начале июня Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, которая пострадала в результате разрушения Каховской ГЭС. На месте глава государства провел координационное совещание.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о готовности реагировать на передислокацию ЧВК «Вагнер»
    Молодежную сборную Украины уличили в нарушении регламента ФИФА
    ЕС расширит обучение солдат для ВСУ
    Россиянам перечислили самые опасные краски для волос
    Россиянам назвали рецепт полезной окрошки
    Европейская страна задумала отказаться от российского газа
    Названы районы Москвы с максимальным ростом объема предложений первичного жилья
    Функция обнаружения ДТП в iPhone отреагировала на танцы
    Россиянин исчез на экзотическом курорте при загадочных обстоятельствах
    Мировые цены на пшеницу рекордно выросли
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.