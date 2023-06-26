Стало известно о поездке Зеленского в расположение группировки войск «Хортица»

Зеленский сообщил, что побывал в расположении группировки украинских войск «Хортица»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что побывал в расположении оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

«Честь быть сегодня здесь, поговорить с командующим», — заявил глава государства.

Он также опубликовал видео с награждением военнослужащих группировки.

Известно, что «Хортица» участвует в боевых действиях со стороны подконтрольных Киеву частей Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР), а также на линии соприкосновения в Луганской народной республике (ЛНР).

В начале июня Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, которая пострадала в результате разрушения Каховской ГЭС. На месте глава государства провел координационное совещание.