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17:01, 27 июня 2023Путешествия

Мужчина прождал вылет 18 часов и оказался единственным пассажиром самолета

Мужчине прождал вылет своего рейса 18 часов и оказался единственным пассажиром самолета

Фото: Unsplash

Мужчине пришлось выделить целый самолет после того, как он 18 часов прождал вылет рейса. О своем опыте пассажир рассказал в TikTok, на что обратило внимание издание Insider.

Как сообщает интернет-портал, житель Северной Каролины Фил Стрингер (Phil Stringer) хотел вернуться домой из Оклахома-Сити в Шарлотт рано утром в воскресенье, 25 июня. Но его рейс American Airlines неоднократно задерживался из-за проблем с техническим обслуживанием. Турист рассказал, что после 18-часового ожидания в аэропорту он был вознагражден тем, что оказался единственным пассажиром самолета, когда тот наконец взлетел.

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«Я подошел к выходу на посадку, и там никого не было. Я спросил: "Ребята, вы уже всех посадили?", а стюардесса ответила: "Нет, дорогой, ты единственный пассажир"», — поделился с журналистами своей историей Стрингер.

Он добавил, что сожалеет из-за того, что летный экипаж был вызван на этот рейс только ради него. «Я извинился около 400 раз», — признался путешественник.

По его словам, полет прошел очень удачно. Бортпроводники разрешили Стрингеру сидеть там, где он хотел, и подавали ему любые напитки или еду, которые он просил.

Турист снял на видео свой необычный опыт и выложил его в TikTok. Менее чем за день ролик просмотрели более 3 миллионов раз.

Ранее пассажир рейса из Сиднея до острова Фиджи стал единственным пассажиром самолета и описал полет фразой «дикий опыт». По словам Робби Аллена, он удивился, поняв, что оказался единственным пассажиром рейса Virgin Airlines. Мужчина поначалу посчитал ситуацию «жуткой», но вскоре привык и смог насладиться полетом в одиночестве. «Капитан подошел, присел и поговорил со мной. Бортпроводники давали мне все», — поделился турист.

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    Марина Черняк
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