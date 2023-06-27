Frontiers in Microbiology: внутри гидротермального жерла обнаружили бактерии-магниты

Ученые Токийского университета обнаружили магнитотактические бактерии, которые обитают в гидротермальных жерлах в южной части Марианской впадины в западной области Тихого океана. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology. Пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.

Образцы были извлечены с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата HYPER-DOLPHIN из гидротермального жерла высотой 2787 метров. Эта дымовая труба образовалась в результате того, что морская вода просачивалась через дно, нагреваясь до 400 градусов Цельсия, а затем извергалась, формируя отложения из минералов и металлов.

Бактерии собирали с края гидротермального жерла с помощью магнита. Затем исследователи изучили ДНК микроорганизмов и обнаружили, что они связаны с бактериями Nitrospinae, которые, как известно, играют важную роль в фиксации углерода в глубоководных средах, но не содержат каких-либо магнитотактических групп.

По словам ученых, присутствие магнитотактических бактерий, ориентирующихся по магнитному полю Земли, в жерле дымовой трубы является неожиданным, поскольку в ней отсутствует четкий химический градиент, который предпочитают эти микроорганизмы. Магнитосомы в их клетках имеют примитивную форму пули, что делает их близкими предковой форме, существовавшей миллиарды лет назад.