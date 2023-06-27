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10:50, 27 июня 2023Забота о себе

Любителей готовить шашлыки предупредили о неожиданной опасности

Диетолог Ким Пирсон: дым при жарке мяса содержит продукты, ускоряющие старение

Фото: Vincent Keiman / Unsplash

Диетолог Ким Пирсон предупредила любителей шашлыков и барбекю на открытом воздухе о риске преждевременного старения кожи. Ее мнение приводит The Sun.

Пирсон отметила, что неожиданную опасность для здоровья кожи лица представляет не употребление мяса, приготовленного на углях, а дым, который выделяется во время жарки. По ее словам, дым шашлыка содержит конечные продукты гликирования (КПГ) — это белки, которые после реакции с углеводами, как бы поджаривают ткани изнутри, ускоряя старение. «В небольших количествах наш организм нейтрализует КПГ, но при больших дозах они вызывают процесс, называемый "сшивкой", он повреждает белки и связан со старением и болезнями», — объяснила Пирсон. Она добавила, что содержание КПГ увеличивается, если мясо пригорает.

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Пережаренное мясо с хрустящей корочкой, по словам диетолога, опасно не только готовить, но и есть. Она объяснила, что в нем содержатся канцерогены, которые способны провоцировать рост злокачественных опухолей в молочных железах, толстой кишке, простате, желудке и в поджелудочной железе.

Ранее терапевт Полина Шубина подсказала способы приготовить полезный для здоровья шашлык. Она посоветовала внимательно выбирать мясо, а имеющим проблемы с ЖКТ отдать предпочтение рыбе.

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    Екатерина Улитина
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