Лукашенко подарили ядерную бомбу

Глава Минобороны Белоруссии подарил Лукашенко копию первой советской ядерной бомбы

Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин подарил президенту республики Александру Лукашенко копию первой советской ядерной бомбы, изобретенной в 1949 году. Об этом сообщает издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

«Чтобы символично было, что это у нас все находится (российское ядерное оружие — прим. "Ленты.ру"). Это копия самой первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе», — сказал министр.

Глава государства предостерег западные страны от мысли, что в Белоруссии «уж очень радуются по поводу ядерного оружия». «Это просто символически», — сказал Лукашенко.

Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала Россию и Белоруссию не использовать ядерное оружие. «Мы призываем все вовлеченные стороны действовать ответственным образом и в соответствии с международными обязательствами», — отметила она.