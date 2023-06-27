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15:35, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко подарили ядерную бомбу

Глава Минобороны Белоруссии подарил Лукашенко копию первой советской ядерной бомбы

Фото: Ilya Pitalev / Reuters

Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин подарил президенту республики Александру Лукашенко копию первой советской ядерной бомбы, изобретенной в 1949 году. Об этом сообщает издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

«Чтобы символично было, что это у нас все находится (российское ядерное оружие — прим. "Ленты.ру"). Это копия самой первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе», — сказал министр.

Глава государства предостерег западные страны от мысли, что в Белоруссии «уж очень радуются по поводу ядерного оружия». «Это просто символически», — сказал Лукашенко.

Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала Россию и Белоруссию не использовать ядерное оружие. «Мы призываем все вовлеченные стороны действовать ответственным образом и в соответствии с международными обязательствами», — отметила она.

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    Алевтина Запольская
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