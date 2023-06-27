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02:58, 27 июня 2023Россия

В Госдуме рассказали о четком сигнале Западу в обращении Путина

Депутат ГД Белик: Путин в обращении отправил четкий сигнал Западу о российском обществе
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpess.com

Президент России Владимир Путин в своем обращении вечером 26 июня отправил Западу четкий сигнал о российском обществе. Об этом рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что глава государства в своем послании дал понять, что российской общество монолитно, и никакие попытки внутреннего мятежа не помешают проведению спецоперации на Украине.

«Западу отправлен четкий посыл, что инсинуации в тылу российского общества бесполезны», — подчеркнул Белик, добавив, что любые попытки госпереворота обречены на неудачу, поскольку встречают отторжение среди населения.

Президент России Владимир Путин вечером 26 июня по телевидению обратился к россиянам. Выступление главы государства было посвящено мятежу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 24 июня. В нем он высказался о будущем ЧВК «Вагнер», целях мятежа и попытках врагов России внести смуту.

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    Марина Совина
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