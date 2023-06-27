В Госдуме высказались об индексации пенсий россиян

Депутат Бессараб назвала конституционной задачей государства повышение пенсий для россиян

Российское законодательство обязывает государство ежегодно индексировать пенсии граждан страны, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она оценила планы Министерства труда по индексации выплат в ближайшие два года.

«Индексация пенсии в соответствии с Конституцией — основным законом Российской Федерации — производится ежегодно не менее одного раза в год и, как правило, на процент инфляции. Задачи, озвученные Министерством труда, — это конституционные задачи, которые в обязательном порядке должны выполняться. Это не привилегии, это не право, это обязанность государства. Поэтому, конечно, будут проиндексированы пенсии по всем категориям получателей — это страховые пенсии по старости, неработающим пенсионерам по инвалидности, по потере кормильца, социальные пенсии, пенсии военнослужащих, то есть все пенсии будут индексироваться», — рассказала депутат.

Мы закладываем в бюджете на трехлетку определенные проценты, но, если инфляция разгонится, и потребуется большая сумма, уверена, что она будет скорректирована Светлана Бессараб депутат Госдумы

При этом индексация выплат неработающим пенсионерам маловероятна, считает Светлана Бессараб.

«Сегодня эта задача, скорее всего, невыполнима. Поскольку на индексацию пенсии работающим пенсионерам потребуются значительные затраты бюджета, а он на ближайшую трехлетку у нас дефицитный, и дополнительные средства найти очень сложно будет», — заключила она.

Ранее Министерство труда разработало параметры повышения страховой пенсии для неработающих пенсионеров. Ведомство хочет провести индексацию в два этапа: в феврале и апреле 2025 и 2026 года, сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на плановый период 2025-2026 годов.

Таким образом, пенсии будут увеличиваться с 1 января 2024 года на 5,3 процента, среднегодовая выплата составит 22 772 рублей.

С 1 февраля 2025 года пенсии увеличатся на 4 процента, а с 1 апреля еще на 3,8 процента, до 24 120 рублей.

С 1 февраля 2026 года пенсии также повысят на 4 процента и скорректируют на 2,8 процента 1 апреля. Таким образом, неработающие пенсионеры после всех индексаций в 2026 году будут получать 25 690 рублей.