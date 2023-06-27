В России повысят пенсии дважды за 2025 и 2026 год в феврале и апреле. Сколько денег получат граждане?

РБК: Минтруд планирует проиндексировать пенсии дважды в феврале и апреле 2025 и 2026 года

Министерство труда разработало параметры повышения страховой пенсии для неработающих пенсионеров. Предполагается, что индексация произойдет в два этапа: в феврале и апреле 2025 и 2026 года, сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на плановый период 2025-2026 годов.

Таким образом, пенсии будут увеличиваться с 1 января 2024 года на 5,3 процента, среднегодовой размеры выплаты составит 22 772 рублей.

С 1 февраля 2025 года произойдет индексация на четыре процента и с 1 апреля — корректировка на 3,8 процента, до 24 120 рублей.

С 1 февраля 2026 года пенсии повысят на четыре процента и скорректируют на 2,8 процента 1 апреля.

25 690 рублей будут получать неработающие пенсионеры после всех индексаций в 2026 году

Сообщается, что двойная индексация происходит в первый раз, то есть в феврале, согласно прогнозируемому уровню инфляции. По данным Минэкономразвития, в ближайшие три года он не превысит четыре процента. В апреле корректировка происходит согласно роста уровня доходов Социального фонда, который исполняет функции Пенсионного фонда России с 1 января 2023 года.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов объяснил двойную индексацию пенсии по старости в 2025 году. Он напомнил, что в законе о бюджете Соцфонда, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6 процента, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента и с 1 апреля 2025 — на 3,6 процента.

До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год, отметил парламентарий.

Размер фиксированной выплаты к пенсии также вырастет

Минтруд также планирует увеличить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 января 2024 года он составит 7968,4 рубля, с 1 февраля 2024 года вырастет до 8287,14 рубля, в апреле ведомство поднимет сумму до 8602,05 рубля.

С 1 февраля 2025 года фиксированная выплата составит 8946,13 рубля, а в апреле — 9196,62 рубля.

9196,62 рубля составит фиксированная выплата к пенсии в апреле 2025 года

Минтруд не планирует в ближайшие три года корректировать размер накопительной пенсии, пенсии работающих пенсионеров и срочной пенсионной выплаты.

Ранее сообщалось, что 1 июня в России изменятся размеры некоторых социальных выплат и компенсаций. Пожилых людей, которым исполнилось 80 лет, ожидает повышение пенсии. Ее фиксированный размер вырастет вдвое (на 7567,33 рубля), но изменение коснется только тех пенсионеров, которые получают социальную пенсию по старости. Для некоторых категорий граждан вырастет и единое пособие на детей до 17 лет.

Соотношение с зарплатами и прожиточным минимумом

Минтруд полагает, что зарплаты в России будут расти быстрее пенсий, соотношение страховой пенсии и зарплат в стране будет уменьшаться с 27 процентов в 2024 году до 26,3 процента в 2026.

С учетом планируемых увеличений пенсий соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера в 2024 году будет составлять не менее 161,4 процента Минтруд

Отмечается, что в 2025-2026 году это соотношение снизится до 157,3 и 153,3 процента, соответственно. Соотношение для неработающих пенсионеров будет выше, от 177,1 д 170,7 процента в указанный период.

Также сообщается, что на фоне реформы по повышению пенсионного возраста российские власти ожидают снижения числа получателей страховой пенсии по старости с 39,96 миллиона до 39,96 миллиона человек в 2024 и 2026 годах.

За счет индексаций расходы Социального фонда на выплату страховых пенсий вырастут с 9,9 до 11,2 триллиона рубелей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году средняя продолжительность трудового стажа у россиян после выхода на пенсию достигла 7,5 года.

При этом цифра стала рекордной за весь период доступной статистики. В 2011 году, когда Росстат начал фиксировать наблюдения по показателю, средняя продолжительность работы на пенсии составляла 6 лет, а к 2020 году выросла до 7,02 года.

Причина двухэтапной индексации

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок напомнил, что двухэтапная индексация пенсий существовала в России до 2019 года. Первое повышение происходило относительно уровня инфляции, второе — либо в соответствии с ростом зарплат, либо доходов Пенсионного фонда, в зависимости от того, какая величина оказалась меньше.

Эксперт отметил, что в этот раз ориентиром станут доходы Социального фонда. По данным проекта бюджета они вырастут на 6,8 процента в 2025 году до 1,58 триллиона рублей и на 6,9 процента до 1,69 триллиона в 2026 году.

Ляшок указал, что необходимость повышать пенсии в два этапа связана с тем, что средняя зарплата и бюджет соцфондов становятся известны весной, в январе их не успевают рассчитать. В то же время уровень инфляции ясен уже к 1 февраля, что позволяет провести первый этап индексации.

