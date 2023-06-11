В Госдуме объяснили двойную индексацию пенсии по старости в 2025 году

Депутат Нилов: в 2025 году пенсии проиндексируют дважды, первая индексация будет в феврале

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов объяснил двойную индексацию пенсии по старости в 2025 году. В интервью «Российской газете» он напомнил, что в законе о бюджете Соцфонда, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6 процента, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента и с 1 апреля 2025 — на 3,6 процента.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год, — отметил Нилов.

Индексация до 2025 года проводится с 1 января. После завершения переходного периода выплаты начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Первые данные по ней появляются лишь в начале нового года. Из-за этого пенсии сначала увеличат с 1 февраля, потом планируется повышение в апреле.

Ранее сообщалось, что в 2022 году средняя продолжительность трудового стажа у россиян после выхода на пенсию достигла 7,5 года.

При этом цифра стала рекордной за весь период доступной статистики. В 2011 году, когда Росстат начал фиксировать наблюдения по показателю, средняя продолжительность работы на пенсии составляла 6 лет, а к 2020 году выросла до 7,02 года.