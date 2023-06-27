Российским туристам назвали пять безвизовых стран для летнего отдыха

«Дни24»: Турция, Мексика и Таиланд вошли в список безвизовых стран для россиян на лето

Россиянам назвали страны, доступные для летнего отдыха без необходимости оформлять визы. Список публикует «Дни24».

Так, первой в топ вошла Доминиканская Республика, куда туристы из России могут приехать на 30 дней без въездного документа. Следующей значится Турция, доступная на 90 дней без визы, затем Мексика с возможностью шестимесячного свободного пребывания в стране.

Завершают топ безвизовых стран Таиланд, открытый для россиян на 30 дней, и Египет — 90 дней.

Ранее туроператоры предложили отечественным туристам, уставшим от пляжного отдыха, обратить внимание в высокий сезон на Камчатку, Сахалин и Владивосток. Например, семидневный тур на Камчатку с июня по середину сентября будет стоить от 47,3 тысячи рублей.