Трамп назвал истинного «владельца» Байдена

Дональд Трамп заявил, что Китай контролирует президента США Джо Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена контролирует Китай. Слова политика передает РИА Новости.

По его мнению, Байден не реагирует на активизацию Пекина на Кубе. «Он не хочет ничего делать, потому что он скомпрометирован. Китай владеет им», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заподозрил, что Байден незаконно присваивает миллионы долларов Китая, Украины и многих других стран. «Не в этом ли причина того, почему Байден позволяет Китаю строить военные объекты на Кубе или почему мы позволяем картелям заправлять на нашей чудовищно открытой границе?» — задался вопросом экс-лидер США.