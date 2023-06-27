Россиянам отремонтировали крышу дома и продырявили потолок

В Южно-Сахалинске во время ремонта кровли оставили дыру в потолке одной из квартир

В Южно-Сахалинске во время ремонта кровли дома рабочие оставили дыру в потолке одной из квартир. На возникший при починке крыши дефект пожаловался проживающий в ней мужчина, пишет astv.ru.

«Вчера работники просверлили мне дыру в потолке, она появилась в комнате, в шкафу-купе. Я в тот момент находился дома, стал стучать, кричать», — рассказал сахалинец. Однако об устранении проблемы с рабочими договориться не удалось, так как они плохо понимали русский язык.

Мужчина добавил, что похожая дыра в потолке появилась и в подъезде. О проблеме россиянин сообщил в ЖЭУ-2, но там объяснили, что работники были наняты как подрядчики. «Утром ко мне приходили мастера, пытались замазать сквозную дыру шпатлевкой. Как только они ушли, вся замазка тут же вывалилась», — поделился житель дома. Как дальше будут решать проблему, сахалинец не знает. Проводить ремонт за свой счет мужчина не планирует.

Ранее квартиры в поселке Мга Ленинградской области залило водой из-за ремонта крыши. Рабочие сняли часть кровли, а чердак накрыли пленкой. Во время сильных осадков та порвалась, и квартиры на втором этаже начало заливать водой.