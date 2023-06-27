Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:23, 27 июня 2023Среда обитания

Россиянам отремонтировали крышу дома и продырявили потолок

В Южно-Сахалинске во время ремонта кровли оставили дыру в потолке одной из квартир

Кадр: Другой Сахалин / YouTube

В Южно-Сахалинске во время ремонта кровли дома рабочие оставили дыру в потолке одной из квартир. На возникший при починке крыши дефект пожаловался проживающий в ней мужчина, пишет astv.ru.

«Вчера работники просверлили мне дыру в потолке, она появилась в комнате, в шкафу-купе. Я в тот момент находился дома, стал стучать, кричать», — рассказал сахалинец. Однако об устранении проблемы с рабочими договориться не удалось, так как они плохо понимали русский язык.

Мужчина добавил, что похожая дыра в потолке появилась и в подъезде. О проблеме россиянин сообщил в ЖЭУ-2, но там объяснили, что работники были наняты как подрядчики. «Утром ко мне приходили мастера, пытались замазать сквозную дыру шпатлевкой. Как только они ушли, вся замазка тут же вывалилась», — поделился житель дома. Как дальше будут решать проблему, сахалинец не знает. Проводить ремонт за свой счет мужчина не планирует.

Ранее квартиры в поселке Мга Ленинградской области залило водой из-за ремонта крыши. Рабочие сняли часть кровли, а чердак накрыли пленкой. Во время сильных осадков та порвалась, и квартиры на втором этаже начало заливать водой.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Россия впервые применила беспилотник «Охотник» на Украине. Что известно об ударном дроне весом 25 тонн?
    Внутри гидротермального жерла обнаружили бактерии-магниты
    Кристиан Бэйл отказался играть в новом «Флэше» с Эзрой Миллером
    Неизвестный диверсант устроил поджог на железной дороге в российском регионе
    Черви-зомби выжили на дне благодаря зубам акул
    Планета лишилась тропических лесов площадью с европейскую страну
    В Европе призвали банки ускорить уход из России
    В Турции опровергли обнаружение мин у российского сухогруза
    Ученые заметили рост употребления алкоголя среди женщин
    Российский врач развеял миф о способах избавиться от седины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.