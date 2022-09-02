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Квартиры в российском поселке залило водой из-за ремонта крыши

Квартиры в поселке Мга Ленинградской области затопило из-за ремонта крыши

Кадр: телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Ленинградской области квартиры затопило из-за ремонта крыши, начавшегося в июле. У жильцов начались проблемы с электричеством. Внимание на ситуацию в российском поселке Мга обратил Telegram-канал Mash.

От затянувшегося ремонта пострадал двухэтажный дом на Советском проспекте. Рабочие сняли часть кровли, а чердак накрыли пленкой. В результате во время сильных осадков та порвалась, и квартиры на втором этаже начало заливать водой. Дожди испортили внутреннюю отделку комнат и намочили проводку. Жильцы оказались вынуждены подключаться к щитку в подъезде.

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Когда собственники обратились в местную администрацию, их направили в жилищно-коммунальную службу. Сотрудники последней обвинили в инциденте компанию, которая занялась ремонтом и не проследила, чтобы починка крыши завершилась в срок. Не получив ответа и помощи, жильцы планируют оценить ущерб от заливов их квартир — если деньги не вернут, они намерены обратиться в прокуратуру.

В августе житель квартиры, расположенной в доме в Центральном районе Петербурга, остался со сквозной дырой в потолке из-за ремонта кровли. После случившегося в управляющей компании собственнику сообщили, что в потолке образовалось отверстие длиной в метр и шириной в 15 сантиметров.

Полина Кислицына
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