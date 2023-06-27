Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:35, 27 июня 2023Наука и техника

Обнаружен новый миллисекундный пульсар M53E

Китайский радиотелескоп FAST обнаружил новый миллисекундный пульсар M53E

Фото: Morphius Film / Shutterstock / Fotodom

Китайские астрономы обнаружили миллисекундный пульсар в шаровом скоплении М 53 с помощью радиотелескопа FAST. Об открытии сообщается на сервере препринтов arXiv.

Отслеживание M 53 было начато 30 ноября 2019 года. Новооткрытый миллисекундный пульсар (MSP) получил обозначение PSR J1312+1810E (или M53E). Он имеет период вращения около 3,97 миллисекунды и показатель дисперсии, который определяет число преломляющих радиолучи электронов между наблюдателем и пульсаром, равен около 25,88 парсека на кубический сантиметр. Было установлено, что орбитальный период M53E составляет 2,43 дня.

Напряженность поверхностного магнитного поля M53E не превышает 140 миллионов Гаусс, а характерный возраст пульсара оценивается более чем в 13 миллиардов лет. Объект-компаньон в системе, скорее всего, представляет собой белый карлик с предполагаемой массой не менее 0,18 массы Солнца.

FAST также позволили астрономам исследовать три других миллисекундных пульсара в скоплении М 53. Они обнаружили, что один из них — изолированный пульсар, а два других — двойные системы с белыми карликами-компаньонами, немного более массивными, чем у M53E. В целом результаты показывают, что характеристики этой популяции пульсаров аналогичны популяции MSP в диске Млечного Пути.

М 53 (или NGC 5024) расположено на расстоянии около 58 350 световых лет, на данный момент является самым удаленным шаровым скоплением с известными пульсарами. Этому скоплению около 12,67 миллиардов лет, его масса составляет примерно 826 000 солнечных масс.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости
    «Если рухнет Россия, мы останемся под обломками». Что Лукашенко рассказал о мятеже Пригожина?
    Эстония объявила о создании механизма передачи российских средств Украине
    Дания начала подготовку украинских пилотов F-16
    Известный хореограф снова обвинил Майкла Джексона в педофилии
    Россияне скупали криптовалюту на фоне сообщений о мятеже ЧВК «Вагнер»
    Россияне назвали отсутствие обручального кольца причиной разлада в паре
    Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
    В Петербурге из земли забил фонтан
    Российский полковник высказался о сроках завершения контрнаступления ВСУ
    Бомбоубежища в Киеве начали оснащать электрическими замками
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.