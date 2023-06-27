В Светлогорске пройдет форум национальных культур народов России

Форум национальных культур народов России пройдет в Светлогорске Калининградской области

В Светлогорске Калининградской области пройдет ежегодный форум национальных культур народов России. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу Светлогорского городского округа.

Мероприятие будет проходить в течение двух дней — 30 июня и 1 июля. Ожидается, что на него съедутся порядка 300 делегатов из восьми российских регионов.

Как пояснили в пресс-службе, главной задачей форума станет сохранение богатства и разнообразия национальных культур народов, проживающих на территории страны.

Ранее стало известно, что в Калининграде и Светлогорске с 28 июня по 1 июля пройдет форум регионального кино «Новый вектор», который соберет более 200 представителей из 40 регионов России и зарубежных стран.