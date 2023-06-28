Форум регионального кино проведут в Калининграде

Более 200 представителей РФ и других стран посетят форум регионального кино «Новый вектор»

В Калининграде и Светлогорске с 28 июня по 1 июля будет проходить форум регионального кино «Новый вектор», который соберет в российских городах более 200 представителей из 40 регионов России и зарубежных стран. Как уточняет со ссылкой на организаторов форума ТАСС, в дни проведения мероприятия одной из главных тем станут векторы развития кино в регионах.

В пресс-службе форума отметили, что цель предстоящего мероприятия — расширить практику децентрализации российского кинопроизводства, а также инициировать обсуждение проблем и возможностей кинематографа в российских регионах.

«Форум соберет на своей площадке более 200 представителей киноиндустрии из 40 субъектов РФ, а также Азербайджана, Италии, Кыргызстана, Узбекистана и других стран», — отметили собеседники агентства, добавив, что торжественная церемония открытия мероприятия состоится 28 июня в кинотеатре «Заря».

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