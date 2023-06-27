Масштабный фестиваль пройдет в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии пройдет масштабный фестиваль «Притяжение-2023»

В Карачаево-Черкесии с 11 августа по 10 сентября пройдет фестиваль «Притяжение-2023». Об этом сообщает ТАСС.

Масштабное мероприятие будет проходит на десяти локациях — гостей и жителей республики ждут концерты, выставки, фестиваль воздушных шаров, велозабег, гастрофест, выступления спортсменов и ярмарки народных промыслов.

«Особенностью фестиваля "Притяжение" станет масштаб и уникальность его событий, а также месячная продолжительность с проведением мероприятий исключительно по уик-эндам на 10 различных локациях региона, включая курортные зоны», — рассказал министр туризма региона Расул Текеев.

Первой фестивальной площадкой станет всесезонный курорт «Архыз», где на протяжении двух дней будет проходить концерт электронной музыки. На территории туркомплекса «Медовые водопады» пройдут выставка лошадей, ярмарка народно-художественных промыслов и фестиваль воздушных змеев. Кульминационным событием площадки станет первый в Карачаево-Черкесии фестиваль воздушных шаров.

Площадкой для центральных событий будет Черкесск, где на территории городского парка пройдет квест, посвященных этническим особенностям и традициям народов республики. Завершится фестиваль фейерверком.