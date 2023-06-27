Назван возможный срок появления гиперзвукового оружия у страны ЕС

Военный эксперт Леонков: гиперзвуковое оружие во Франции может появиться через 30 лет

Франции может понадобиться еще около 20-30 лет на создание качественно работающего гиперзвукового оружия. Стране предстоит провести большой ряд испытаний, не все из которых закончатся успешно. России на создание гиперзвуковых систем потребовалось 50 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Во Франции впервые провели испытания гиперзвукового планера V-MAX. Отмечается, что след от пролета V-MAX можно было наблюдать в небе Тулузы, Монпелье, в Аквитании и над Страной Басков. Об этом сообщили в издании Le Figaro.

«Страна провела бросковое испытание. Американцы тоже проводили аналогичные испытания, но есть еще множество решений, которые нужно пройти. Можно сказать, что французы сейчас находятся на начальном этапе получения гиперзвуковых технологий», — сказал Леонков.

Эксперт объяснил, что, даже если у страны есть научно-техническая база для создания гиперзвуковых систем, необходимо будет потратить значительное количество времени на выстраивание системы управления, разработку материалов, из которых будет изготовлен аппарат, проведение испытаний, не все из которых будут успешными. На это, по оценкам Леонкова, может потребоваться 20-30 лет.

«Нам гиперзвук давался 50 лет. И даже после того как мы вышли на завершающие этапы, когда проводились бросковые испытания, управляемый гиперзвук получили только через 14 лет», — напомнил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в июне газета The Daily Telegraph сообщила, что международный производитель ракетных систем MBDA достиг предварительной договоренности с ФРГ, Италией, Нидерландами и Францией о создании в течение ближайших трех лет прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия.

