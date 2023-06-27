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09:02, 27 июня 2023Ценности

Россиянкам назвали способы подобрать идеальный купальник

Стилистка Лида Сава: россиянкам с высокими скулами подойдут купальники без деталей

Фото: Allison Heine / Unsplash

Стилистка Лида Сава назвала россиянкам способы подобрать идеальный купальник. Соответствующий комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру».

При выборе пляжной одежды специалистка посоветовала учитывать свой тип внешности. «Черты и особенности внешнего вида, отраженные в лице, всегда есть и в фигуре», — отметила она.

Так, обладательницам типа внешности под названием «драматик», который характеризуется высокими скулами, острым носом и подбородком, подойдут купальники с вырезами, но без акцентных деталей. В то же время собеседница издания обратила внимание на девушек с мягкими чертами лица. «"Натуралу" стоит присмотреться к моделям из объемных материалов, оформленным крупной вязкой или жгутом», — пояснила она.

Девушкам типа «романтик» — с чуть полноватым лицом, маленьким носом и мягкими скулами, — можно сделать выбор в пользу купальников с драпировками и рюшами.

В заключение Сава выделила такой тип внешности, как «гамин», в которой преобладают объемный лоб, крупные округлые глаза и полные губы. «Таким девушкам подойдет купальник с мелким принтом, противопоставленным фону или линиям кроя, создающим необходимую динамику», — уточнила она.

Ранее стилистка Лилия Фаттахова назвала россиянам устаревшие летние вещи. В первую очередь эксперт призвала избавиться от коротких шорт яркой цветовой гаммы или с цветочным принтом.

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    Мария Винар
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