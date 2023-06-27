В Татарстане в августе пройдет авиационный фестиваль

В Казани 5 августа пройдет авиационный фестиваль «Я выбираю небо!»

В Казани 5 августа пройдет авиационный фестиваль «Я выбираю небо!» Как уточняет KP.RU, соответствующее решение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Праздник, который в этом году будет посвящен 100-летию основания отечественной гражданской авиации и 90-летию основания центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России, планируется провести на территории, прилегающей к Центру семьи «Казан».

Отмечается, что организационный комитет фестиваля возглавляет глава Минпромторга республики Олег Коробченко.

Ранее сообщалось, что в Башкирии стартовал международный фестиваль искусств «Сердце Евразии».