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12:15, 27 июня 2023Ценности

Наряд Кендалл Дженнер на модном показе сравнили с подгузником

Фанаты высмеяли объемное платье модели Кендалл Дженнер на показе Jacquemus в Париже

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Фанаты высмеяли наряд американской манекенщицы Кендалл Дженнер на модном показе Jacquemus, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость прошлась по подиуму в белом платье длины мини, оформленное объемным верхом в виде воздушного шара. Образ модели дополняли длинные серьги и колье с синим камнем.

Подписчики, в свою очередь, не оценили внешний вид Дженнер и сравнили данный наряд с подгузником. «О чем думал дизайнер?», «Кто использовал все бумажные полотенца?», «Похоже на большой подгузник», «Нормальные люди никогда бы такое не надели», «Это выглядит так нелепо», — высказывались они.

Ранее Кендалл Дженнер поделилась кадрами в откровенном образе и подверглась критике в сети. Знаменитость позировала на борту яхты в мини-платье черного цвета люксового бренда David Koma. На размещенных кадрах видно, что декольте наряда выполнено из прозрачной ткани, а оголенную грудь манекенщицы прикрывают аппликации в виде красных цветков.

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    Карина Черных
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