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11:01, 27 июня 2023Мир

Китай не подтвердил информацию о мирных переговорах по Украине в июле

Представитель МИД Китая не подтвердил информацию о мирных переговорах по Украине в июле

Фото: Thomas Peter / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во вторник не подтвердила информацию об организации официальных мирных переговоров по ситуации Украине в июле. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат заявила, что Пекин считает главным оказание содействия мирному урегулированию украинского конфликта. По ее словам, китайская сторона готова продолжить помогать разрядке ситуации.

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    Виктория Кондратьева
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