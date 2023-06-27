Китай не подтвердил информацию о мирных переговорах по Украине в июле

Представитель МИД Китая не подтвердил информацию о мирных переговорах по Украине в июле

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во вторник не подтвердила информацию об организации официальных мирных переговоров по ситуации Украине в июле. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат заявила, что Пекин считает главным оказание содействия мирному урегулированию украинского конфликта. По ее словам, китайская сторона готова продолжить помогать разрядке ситуации.