Известные артисты и блогеры проведут лекции для россиян

Зрители VK Fest в Москве, Сочи и Петербурге смогут послушать лекции звездных спикеров

Гости VK Fest в Санкт-Петербурге, Сочи и Москве в рамках программы Знание.Лекторий, организованной совместно с Российским обществом «Знание», смогут послушать лекции известных артистов и блогеров. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Хедлайнерами Знание.Лекторий в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 1 июля станут народный артист России, актер Дмитрий Харатьян, главный редактор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев и редакция Telegram-канала «Антиглянец», блогер Snailkick, президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, заслуженный артист России Борис Смолкин и модератор — директор и художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков. О стендапе расскажет комик и резидент шоу Stand Up Иван Абрамов. В финале второго дня Евгений Чебатков и Расул Чабдаров представят стендап-проект «История на ночь: мемы русского интернета».

Между тем в Сириусе (Сочи) для гостей Знание.Лекторий на VK Fest 8 июля выступят путешественник и писатель Федор Конюхов, гимнастка мирового класса и блогер Самира Мустафаева, двукратный чемпион России по футболу Денис Сенников, шеф-повар Евгений Козубов, ресторатор и основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

Наконец, в Москве 15 июля сооснователь и главный дизайнер бренда MONOCHROME Алиса Боха, телеведущий и стилист Алексей Сухарев и fashion-инфлюенсер, основатель компании Aesthetiks Beauty Group и сети салонов Keep Looking Ксения Шипилова обсудят будущее российской моды. Блогер Карина Истомина расскажет, как поддерживать ментальное здоровье, зрителей ждет выступление официального психолога проекта «Пацанки» Любови Розенберг.

Среди спикеров второго дня — CEO «ВКонтакте» Марина Краснова, дизайнер и блогер Артемий Лебедев, вице-президент по технологиям и разработке VK, CTO ВКонтакте Александр Тоболь, современные художники Ян Посадский и Алексей Майоров.

Увидеть лекции экспертов в Москве и Санкт-Петербурге смогут не только гости VK Fest — трансляции будут доступны в сообществе Общества «Знание» во «ВКонтакте».