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11:34, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал не делать из него героя

Лукашенко призвал не делать героев из него, Путина и Пригожина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героя ни из него, ни из российского лидера Владимира Путина или основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он заявил на встрече с белорусскими силовиками, передает Telegram-канал «Пул первого».

«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулисть два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», — заявил белорусский лидер.

23 июня Пригожин заявил, что российские военные пытались уничтожить бойцов ЧВК, нанеся удар по их тыловым позициям. Глава компании пригрозил уничтожить всех, кто стоит на пути «Вагнера». Позже бойцы ЧВК заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также выдвинулись в сторону Москвы.

24 июня президент Белоруссии провел переговоры с Пригожиным, по результатам которых тот принял решение развернуть колонны и вернуться в тыловые лагеря.

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    Алевтина Запольская
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