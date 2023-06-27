Россияне назвали отсутствие обручального кольца причиной разлада в паре

Sokolov: россияне подозревают партнера в измене в случае отсутствия обручального кольца

Аналитический центр ювелирного бренда Sokolov и агентство A2:Research провели исследование, в ходе которого выяснили, что россияне называют отсутствие обручального кольца причиной разлада в паре. Соответствующую информацию публикует «Газета.ru».

По результатам опроса стало известно, что только 46 процентов регулярно носят упомянутые украшения. При этом каждый пятый (22 процента) примеряет данное изделие крайне редко, 18 процентов жителей страны иногда снимают его, а 14 процентов — не надевает совсем.

Отмечается, что 43 процента участников исследования расстраивает, если партнер не носит данный аксессуар, а у 29 процентов на этой почве возникают конфликты. Среди них каждый второй (51 процент) подозревает, что избранник может изменять.

Треть опрошенных признались, что отказались от обручального кольца из-за того, что оно стало мало или велико. Каждый четвертый, в свою очередь, считает принципиальным решение не носить изделие. Кроме того, каждый десятый респондент заявил, что считает драгоценность необязательным аксессуаром или ему разонравился ее дизайн.

Также сообщается, что, по мнению 45 процентов россиян, выбор ходить с кольцом или без него является личным делом человека. Помимо этого, для 48 процентов участников опроса важно, чтобы избранник носил аксессуар. Треть рассказали, что решение остается за супругом, однако им приятно, когда тот надевает кольцо.

Ранее в июне россиянки признались в желании сделать предложение возлюбленным. По итогам проведенного опроса стало известно, что 66 процентов россиянок решатся пойти на упомянутый шаг, если партнер не опередит их в течение желаемого периода.