Пользователи «Одноклассников» смогут увидеть процент активной аудитории

В «Одноклассниках» появилась возможность анализировать процент активной аудитории

У пользователей «Одноклассников» появилась возможность мониторить процент активной аудитории. О новых возможностях анализа сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

С появлением нововведения администраторы всех зарегистрированных в соцсети групп с аудиторией более тысячи подписчиков смогут узнать долю пользователей, которые видели контент группы за последний месяц. Специально для этого соцсеть создала новый параметр в статистике группы — «Активные участники».

Уточняется, что активными участниками соцсеть будет считать всех, кто видел публикации группы в своей ленте в течение 30 последних дней. Список таких пользователей будет регулярно обновляться.

Благодаря нововведению авторы, администраторы групп и SMM-специалисты смогут выявлять закономерности при размещении контента и на их основе выстраивать работу со своей аудиторией.

Комментируя новую возможность, директор по контенту социальной сети «Одноклассники» Сергей Томилов заявил, что современная контентная платформа должна предоставлять авторам больше возможностей для взаимодействия с аудиторией и анализа ее активности. По его словам, «Одноклассники» последовательно расширяют инструменты для авторов и помогают создавать интересный контент и находить в соцсети отклик у большой аудитории.

«Высокая доля видимости контента среди участников группы будет для автора прямым показателем грамотной контент-стратегии, а уменьшение этой доли можно будет вовремя отследить и предпринять меры», — добавил он, назвав новый параметр еще одним шагом в сторону прозрачности и открытости платформы для всех причастных к созданию контента.

Отмечается, что список активных участников группы будет отображаться в разделе «Статистика», в специальной вкладке «Обзор». Пользователи смогут просматривать его с любого устройства.