В США назвали условие для мирных переговоров по Украине

Аналитик Кафруни: США задумаются о переговорах по Украине при пробуксовке контрнаступления

Соединенные Штаты могут задуматься о возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине при пробуксовке контрнаступления. Такое условие назвал профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру».

По словам аналитика, на данном этапе сложно прогнозировать, какое влияние на ход боевых действий окажет мятеж главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Однако ни до, ни после произошедшего США не продемонстрировали интереса к возобновлению мирного процесса, поскольку заинтересованы в ослаблении России.

«Однако если Россия сохранит свое политическое равновесие и контрнаступление продолжит буксовать, вполне возможно, что мирные переговоры могут возобновиться, особенно на фоне растущих сомнений», — рассказал Кафруни.

Ранее стало известно, что 24 июня в Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине, где участвовали представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Соединенные Штаты были представлены советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. По информации немецких СМИ, стороны рассчитывают, что официальные мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться уже в июле.