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07:07, 27 июня 2023Мир

Посол России в КНР заявил о планах Запада разделить общеевразийское пространство

Посол РФ Моргулов: Россия и Китай способны сорвать опасные планы Запада и НАТО в Евразии
Игорь Моргулов

Игорь Моргулов. MFA Russia / Globallookpress.com

Россия и Китай способны сорвать опасные планы коллективного Запада и НАТО, заявил посол России в КНР Игорь Моргулов. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что западные государства и Североатлантический альянс пытаются нарушить единство на общеевразийском пространстве. По его мнению, НАТО хочет придать своей деятельности глобальный охват, в том числе проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион, «стремясь разделить общеевразийское пространство на сеть эксклюзивных клубов и военных блоков».

«Это очень опасные планы, дорогие друзья. Но я убежден, что Россия и Китай в состоянии совместными усилиями сорвать эти опасные планы», — указал политик.

Ранее газета The Washington Post писала, что США и их союзникам нужно быть готовыми к ответным действиям на растущий альянс России и Китая, который способен изменить мировой порядок.

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    Марина Совина
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