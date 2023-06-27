Премьер Венгрии оценил сотрудничество Запада с Украиной

Премьер Венгрии Орбан заявил, что сотрудничество Запада с Украиной провалилось

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил сотрудничество Запада с Украиной, его слова приводит Bild.

«Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось... Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, — это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», — заявил он.