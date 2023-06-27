Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:17, 27 июня 2023Мир

Премьер Венгрии оценил сотрудничество Запада с Украиной

Премьер Венгрии Орбан заявил, что сотрудничество Запада с Украиной провалилось

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил сотрудничество Запада с Украиной, его слова приводит Bild.

«Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось... Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, — это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин порассуждал о новом руководстве Минобороны из числа участников СВО
    Известные комики и блогеры проведут лекции для россиян
    Госдума разрешит жителям новым регионов не платить по долгам
    Путин порассуждал о последствиях в случае успеха мятежа
    IIHF проигнорировала россиянина в материале о предстоящем драфте НХЛ
    Раскритикованная украинцами Лобода извинилась
    Известная актриса призналась в приобретенном из-за Марка Захарова страхе
    Стилистка назвала россиянам одну неприемлемую вещь для офиса
    Путин пообещал поддержать семьи погибших при мятеже военнослужащих
    Путин заявил о полном обеспечении группы «Вагнер» за счет государства
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.