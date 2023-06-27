Рогов заявил о попытках США вразумить Зеленского прекратить провокации на ЗАЭС

Рогов заявил, что США хотят вразумить Зеленского прекратить провокации на Запорожской АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что заявление Белого дома о том что США не видят угрозы подрыва Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны России, несмотря на заявления Киева о наличии у Москвы подобных планов, является попыткой США вразумить президента Украины Владимира Зеленского прекратить дальнейшие провокации, связанные с объектом, сообщает РИА Новости.

«США видимо пытаются вразумить Зеленского не делать чего-то страшного и посылают ему сигнал», — заявил он.

По мнению Рогова, таким образом Вашингтон предпринял попытку публично продемонстрировать несогласие с действиями Зеленского и дистанцироваться от них.

Ранее Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о ситуации на ЗАЭС, назвав его заявление нестандартным и «очень аккуратно сформулированным».