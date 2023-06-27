Сообщение об отрядах Путина в красных платьях не подтвердилось

Информация о шествии россиянок в поддержку Путина оказалась частично недостоверной

Сообщение о том, в Санкт-Петербурге организованы отряды женщин в красных платьях, которые проводят публичные акции в поддержку российский властей, оказалось частично недостоверным.

Ранее в июне журналист Александр Невзоров (включен в реестр иностранных агентов) в своем Telegram-канале написал, что в Петербурге организованы свои «отряды Путина». «Качество самих "дам" примерно такое же, как и в известных "отрядах", но размалеваны питерские мумии еще страшнее, чем краснодарские активистки. Какой смысл питерские дамы вкладывают в кровавость своих балахонов? Пока не ясно», — отмечает журналист.

К посту он прикрепил фотографии женщин, гуляющих по улицам в красных нарядах.

На самом деле речь идет об акции «Проект в красных платьях», которая, как говорится на странице организаторов во «ВКонтакте», призвана поддержать женскую уверенность в себе и вернуть любовь к себе как к женщине. «Проект несет в себе сохранность женственности в нашем мире и напоминание о любви к себе. Шествие в красных платьях всегда завершается торжественным моментом: мужчины преподносят красные розы каждой участнице, отдавая дань ее красоте и состоянию», — пишут организаторы.

В прошлом году уже всплывала недостоверная информация о «Проекте в красных платьях». «Русская служба BBC» писала, что женщины Тувы надели красные наряды в поддержку украинок. Однако позже издание исправило свое сообщение.

Информация о том, что женщины в красных платьях организовали «отряды Путина» и провели шествие в Петербурге, публиковалась в некоторых СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»