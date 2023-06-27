Парам с разными предпочтениями в постели дали радикальный совет

Радиоведущая Гордон-Смит порекомендовала паре расстаться из-за измены и тяги к фетишам

Специалистка в области этики и радиоведущая Элеонора Гордон-Смит порекомендовала расстаться паре, в которой женщина испытывает тягу к фетишам, а мужчина не любит подобные эксперименты. Радикальный совет она дала в авторской колонке для The Guardian.

За помощью к Гордон-Смит обратилась читательница, которая сомневается в необходимости продолжать отношения из-за разных предпочтений в постели. По ее словам, она любит необычные эротические практики, а ее партнер придерживается традиционных взглядов на секс. Сначала она думала, что сможет смириться с этим, но потом поняла, что ее сексуальность остается не реализованной.

«У меня есть анонимный онлайн-профиль на сайте знакомств. Я начала общаться кое с кем, кто разделял мои интересы. Мы встретились, и сексуальный контакт был таким удовлетворительным, как никогда раньше. Мы продолжали встречи еженедельно в течение шести месяцев. Ни один из партнеров не знал о существовании другого», — рассказала читательница. Она добавила, что ей стыдно обманывать возлюбленного, но именно измена, как ей кажется, помогла ей сохранить отношения.

В ответ Элеонора Гордон-Смит подчеркнула, что люди расстаются, когда не видят совместного будущего. Например, у пары разные взгляды на вопросы переезда, карьеры, здоровья или планирования семьи. По мнению специалистки, сексуальность тоже является значимой частью совместного будущего и может быть причиной расставания. Однако в описанной ситуации Гордон-Смит видит главную причину для разрыва в постоянном обмане.

Специалистка отметила, что молодой человек вкладывает усилия, время и эмоции в отношения, которых у него на самом деле нет. По ее мнению, вместо того, чтобы обманывать, читательнице следует расстаться и искать того, кто будет разделять ее эротические интересы.

Ранее Элеонора Гордон-Смит подсказала способ, как отказаться от празднования свадьбы и не расстраивать родителей. По мнению Гордон-Смит, чтобы избежать ссоры, следует пригласить родственников на ужин.