В Запорожье оценили поездку Зеленского на линию соприкосновения

Рогов назвал поездку Зеленского на линию соприкосновения элементом пиара

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил поездку президента Украины Владимира Зеленского на линию соприкосновения и назвал ее элементом пиара. Его слова приводит ТАСС.

«Зеленский как человек, который ведет классическую пиар-войну, всегда пытается воспользоваться тем, что может для него быть плюсом с точки зрения пиара», — отметил чиновник, добавив, что для украинского лидера показать себя там, где есть или могут быть какие-либо успехи, является основным занятием.

Рогов добавил, что таким образом Зеленский демонстрирует Западу и согражданам свою работоспособность и нужность, особенно в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

По его мнению, названное украинским президентом бердянским направление таковым не является, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся от Бердянска на расстоянии более ста километров.

Ранее Зеленский рассказал, что посетил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бердянском направлении. «Передовые позиции украинских войск на бердянском направлении. Очень важно быть здесь сегодня», — отметил глава государства.

