Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:15, 27 июня 2023Бывший СССР

В Запорожье оценили поездку Зеленского на линию соприкосновения

Рогов назвал поездку Зеленского на линию соприкосновения элементом пиара
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил поездку президента Украины Владимира Зеленского на линию соприкосновения и назвал ее элементом пиара. Его слова приводит ТАСС.

«Зеленский как человек, который ведет классическую пиар-войну, всегда пытается воспользоваться тем, что может для него быть плюсом с точки зрения пиара», — отметил чиновник, добавив, что для украинского лидера показать себя там, где есть или могут быть какие-либо успехи, является основным занятием.

Рогов добавил, что таким образом Зеленский демонстрирует Западу и согражданам свою работоспособность и нужность, особенно в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

По его мнению, названное украинским президентом бердянским направление таковым не является, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся от Бердянска на расстоянии более ста километров.

Ранее Зеленский рассказал, что посетил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бердянском направлении. «Передовые позиции украинских войск на бердянском направлении. Очень важно быть здесь сегодня», — отметил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США заявили о неизбежной победе России
    В постпредстве РФ при ООН заявили о попытках США вербовать российских дипломатов
    В Запорожье оценили поездку Зеленского на линию соприкосновения
    Психолог назвала причину «случайных» измен
    Профессиональные оценщики пенисов рассказали о своей работе
    В США раскрыли подробности о состоянии артиллерии ВСУ
    В России предложили запретить продавать спиртное в магазинах в жилых домах
    Постпредство РФ при ООН призвало Гутерриша запустить арбитраж против США
    В России захотели отменить НДФЛ для одной категории граждан
    Режиссера Попова госпитализировали с травмой головы после драки в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.