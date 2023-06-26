Зеленский посетил позиции ВСУ на бердянском направлении и наградил военных

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал, что посетил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бердянском направлении.

«Передовые позиции украинских войск на бердянском направлении. Очень важно быть здесь сегодня», — написал глава государства.

Зеленский вручил солдатам награды, а также поблагодарил их за службу.

Ранее он побывал в расположении оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» и наградил военнослужащих группировки.

Также стало известно, что украинский лидер по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что «мир должен давить» на Россию до восстановления международного порядка.