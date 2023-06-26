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22:05, 26 июня 2023Бывший СССР

Зеленский посетил позиции ВСУ на бердянском направлении

Зеленский посетил позиции ВСУ на бердянском направлении и наградил военных
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал, что посетил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бердянском направлении.

«Передовые позиции украинских войск на бердянском направлении. Очень важно быть здесь сегодня», — написал глава государства.

Зеленский вручил солдатам награды, а также поблагодарил их за службу.

Ранее он побывал в расположении оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» и наградил военнослужащих группировки.

Также стало известно, что украинский лидер по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что «мир должен давить» на Россию до восстановления международного порядка.

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    Марина Совина
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