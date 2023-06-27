Роспотребнадзор оценил риски завоза чумы в Россию из Монголии

Роспотребнадзор заявил, что риски завоза чумы на территорию России из Монголии исключены

Риски завоза чумы на территорию России из Монголии исключены. Так ситуацию оценили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что обеспечены все профилактические меры, ситуация находится на строгом контроле службы.

По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака зарегистрирован случай заболевания человека чумой. «Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы», — уточнили в Роспотребнадзоре.

По данным на 23 июня, в 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, зафиксировали 137 природных очагов чумы. В тот же день Роспотребнадзор выпустил рекомендацию, согласно которой российским регионам необходимо начать подготовку к противочумным мероприятиям.