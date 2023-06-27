Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:23, 27 июня 2023Россия

Роспотребнадзор оценил риски завоза чумы в Россию из Монголии

Роспотребнадзор заявил, что риски завоза чумы на территорию России из Монголии исключены

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Риски завоза чумы на территорию России из Монголии исключены. Так ситуацию оценили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что обеспечены все профилактические меры, ситуация находится на строгом контроле службы.

По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака зарегистрирован случай заболевания человека чумой. «Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы», — уточнили в Роспотребнадзоре.

По данным на 23 июня, в 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, зафиксировали 137 природных очагов чумы. В тот же день Роспотребнадзор выпустил рекомендацию, согласно которой российским регионам необходимо начать подготовку к противочумным мероприятиям.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным
    Сменившую имидж Викторию Боню сравнили в сети с Анджелиной Джоли
    Жесткое задержание курьера мошенников в Подмосковье попало на видео
    Лукашенко отверг строительство лагерей для ЧВК «Вагнер» в стране
    Соратник Кадырова рассказал о звонках командиров «Вагнера» в день мятежа
    Итальянский клуб заинтересовался Миранчуком
    Для расположенных в жилых домах кафе с алкоголем предложили создать кодекс
    Лукашенко опроверг слухи о готовящейся ЧВК «Вагнер» провокации к саммиту НАТО
    Лукашенко описал настроения оппозиции словами «Беда, опять батька выиграл»
    Роспотребнадзор оценил риски завоза чумы в Россию из Монголии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.