Лукашенко прокомментировал возможную «смуту» в Белоруссии из-за Пригожина

Лукашенко допустил, что смута в России из-за Пригожина перекинулась бы на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможную «смуту» в Белоруссии из-за действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 24 июня в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Долго я [Пригожина] убеждал. И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м — ты же книжки читаешь, образованный, умный человек, — мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше Отечество», — заявил он.

Кроме того, он допустил, что военный переворот в России перекинулся бы на Белоруссию.

О начале мятежа Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».