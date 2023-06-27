Названы условия для укрепления рубля

Экономист Григорьев: рубль укрепится при росте цен нефти и балансировке экспорта и импорта

Сейчас нет объективных предпосылок для укрепления рубля, все факторы работают не в его пользу, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал условия, которые могли бы сыграть на укрепление национальной валюты.

Почему рубль не растет

Во-первых, импорт в России вырос довольно прилично, а экспорт снизился, поэтому спрос на валюту превышает предложение, сказал эксперт. Во-вторых, цены на нефть, помимо общего падения экспорта, находятся не на том уровне, который бы обеспечивал укрепление рубля.

«Плюс, безусловно, риски политические и экономические сохраняются, и есть инвесторы, которые считают и демонстрируют, что лучше держать деньги в долларах и евро», — поделился экономист.

Условия для укрепления рубля

Положительно отразиться на курсе рубля могут новости, связанные с ростом цен на нефть, определенными экономическими успехами внутри страны, улучшением данных по балансу экспорта и импорта внутри страны. «Эти вещи, конечно, смогут оказать рублю поддержку, но пока их не просматривается», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

24 июня на фоне нестабильной обстановки в стране в крупнейших российских банках резко выросли курсы обмена основных валют. Доллар в среднем предлагалось приобрести за 90 рублей, евро — за 100 рублей.

Затем курс валют начал корректировку и приблизился к показателям до 24 июня. 26 июня доллар торговался на Московской бирже уже на уроне 84 рублей, евро — 92.

