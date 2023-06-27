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13:20, 27 июня 2023Мир

ООН заявила о борьбе Украины против своих же граждан

ООН: власти Украины сажали в тюрьмы доставлявших гумпомощь на подконтрольные РФ территории

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Украинские власти сажали в тюрьмы граждан Украины, доставлявших и распределявших гумпомощь мирному населению на подконтрольных РФ территориях по обвинению в пособничестве врагу. Информация об этом содержится в выводах доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

«Еще одним источником беспокойства является то, что УВКПЧ задокументировало арест нескольких гражданских лиц, причастных к распределению гуманитарной помощи на территории, оккупированной Российской Федерацией. В одном случае мужчина, раздававший гуманитарную помощь в своем селе в Харьковской области, был осужден за сотрудничество, так как занимал должность в незаконных организациях на [подконтрольной России] территории. Однако жители выбрали этого человека для выполнения повседневных задач в деревне и, в частности, в отношении распределения гуманитарной помощи», — говорится в тексте доклада.

Представители УВКПЧ также выразили обеспокоенность тем, что Киев определяет преступность тех или иных действий по своему усмотрению, что не позволяет «отдельным лицам регулировать свое поведение и разумно прогнозировать правовые последствия своих действий или бездействия». «Это вызывает обеспокоенность по поводу соответствия закона принципу законности и создает риск незаконного задержания», — заявили авторы доклада.

Ранее из доклада ООН стало известно, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили о пытках и сексуальном насилии. По их словам, насилие совершали сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и надзиратели в неофициальных местах содержания под стражей или — в гораздо меньшей степени — в официальных следственных изоляторах.

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    Виктория Кондратьева
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