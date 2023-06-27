Ватикан нашел новые зацепки в деле об исчезнувшей 40 лет назад девочке

Ватикан завершил расследование о пропавшей 40 лет назад дочери ватиканского чиновника

Ватикан завершил внутреннее расследование исчезновения девочки, произошедшего 40 лет назад. Как сообщает CNN, документы, содержащие новые зацепки, будут впервые в истории переданы прокуратуре Рима.

15-летняя Эмануэла Орланди, дочь видного ватиканского чиновника, пропала в 1983 году, когда возвращалась домой с урока музыки, который проходил в школе около Пьяцца Навона в Риме. Дело получило широкую огласку, и Ватикан с тех пор не раз подвергался критике за недостаточно серьезный подход к поискам исчезнувшей Орланди, чье тело так и не нашли. В январе 2023 года ватиканские власти объявили о начале нового расследования.

В минувший четверг, 22 июня, стало известно, что Алессандро Дидди, занимающий должность ватиканского стража справедливости, «собрал все доказательства в различных учреждениях Ватикана и Святого Престола, а также собрал новые показания в ходе бесед с лицами, занимавшими определенные должности во время трагических событий».

Дидди также сообщил через пресс-службу, что ему удалось найти несколько новых версий произошедшего, которые заслуживают дальнейшего изучения. А потому он считает разумным послать все имеющиеся документы в прокуратуру Рима, чтобы следователи могли проработать те варианты произошедшего, которые покажутся им наиболее перспективными. Он не уточнил, каких аспектов расследования касаются собранные документы, являются ли они архивными или новыми. Однако этот случай является первым в истории, когда Ватикан передал официальные документы итальянским властям.

Отец пропавшей девушки Ерколе Орланди скончался в 2004 году, он был сотрудником Института религиозных текстов Святого Престола. Мать Эмануэлы по-прежнему живет в семейной квартире в Ватикане. Брат девушки Пьетро много лет пытается узнать правду о том, что случилось с сестрой, и не раз обвинял Ватикан в сокрытии информации. В это воскресенье он провел шествие в память об Эмануэле, начав его у Замка Ангела, где, по версии полиции, могло быть спрятано тело девушки, и закончив на Площади Святого Петра, где папа римский произносит воскресную проповедь.

Тело девочки за 40 лет неоднократно пытались найти, однако попытки не дали результатов. В 2018 году полиция обнаружила человеческие кости в посольстве Святого Престола в Риме, однако ДНК-тест показал отрицательный результат.

Интерес к громкому дело подогрел выпущенный Netflix мини-сериал об исчезновении Орланди. В нем авторы развили несколько конспирологических теорий, предположив, например, что за похищением мог стоять Мехмет Али Огка, который в 1981 году совершил покушение на папу Иоанна Павла II и в то время отбывал тюремный срок.

Ранее сообщалось, что в Таиланде шестеро детей воссоединились с матерью, 86-летней Пуан Думсаманг, которая пропала без вести 30 лет назад. Дети нашли ее в храме, где о ней заботились монахи, потому что женщина ни с кем не разговаривала.

