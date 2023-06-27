42-летняя Кристина Агилера показала фигуру в купальнике

42-летняя певица Кристина Агилера показала фигуру в откровенном купальнике

Американская певица Кристина Агилера показала фигуру в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых она позирует перед камерой в слитном купальнике желтого цвета. Свой образ поп-исполнительница дополнила очками, оформленными массивной красной оправой, а также черными лакированными туфлями на шпильке. При этом на одном снимке артистка запечатлена сидящей на краю ванны.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 209 тысяч лайков. «Королева», «Ты просто икона! Спасибо за фото», «Самая красивая женщина на планете», «Ты прекрасно выглядишь, Кристина», «Невероятное тело», — высказывались они.

В марте Кристина Агилера рассказала об отношении к старению и раскрыла секрет своей красоты. Исполнительница заявила, что делает инъекции против морщин, используя препарат, содержащий ботулотоксин типа А (вещество белкового происхождения, используемое для расслабления мимической мускулатуры — прим. «Ленты.ру»). По словам знаменитости, он улучшает внешность, позволяя при этом сохранить естественность.