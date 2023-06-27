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03:17, 27 июня 2023Бывший СССР

Российские военные сбили два украинских истребителя в зоне СВО

Российские зенитчики сбили два украинских истребителя при помощи установки ЗУ-23

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные сбили два украинских истребителя в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил командир взвода зенитно-ракетной батареи с позывным Заноза, пишет ТАСС.

По его словам, расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23 Западного военного округа (ЗВО) ударил по боевым самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Так как у противника имеются беспилотные средства, то работаем по ним с помощью ЗУ-23 осколочным методом на дистанции», — подчеркнул военный.

По его словам, уничтожение самолетов подтвердил объективный контроль.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Никифоровки Донецкой народной республики (ДНР) истребитель Су-27 ВСУ. Кроме того, в небе над Любицким Запорожской области был уничтожен МиГ-29 противника.

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    Марина Совина
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