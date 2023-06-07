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14:28, 7 июня 2023Россия

Российские средства ПВО сбили украинские истребители Су-27 и МиГ-29

Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили Су-27 и МиГ-29 ВСУ в ДНР и Запорожской области

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Никифоровки Донецкой народно республики (ДНР) истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в небе над Любицким Запорожской области был уничтожен МиГ-29 противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что за минувшие сутки перехвачено 24 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Кроме того, системой ПВО уничтожены 22 беспилотника ВСУ в районе Донецка, Верхнеторецкого и Горняка ДНР, Верхнекаменки, Кременной и Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), Ильченкова и Инженерного Запорожской области, а также Садового и Голой Пристани Херсонской области.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 10771 единицу военной автомобильной спецтехники, 5034 орудия полевой артиллерии и минометов, 1119 боевых машин РСЗО, 9634 танка и других боевых бронемашин, 424 зенитных ракетных комплекса, 4527 беспилотников, 438 самолетов и 238 вертолетов ВСУ.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого войска противника сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения. В результате, по данным главы Минобороны, Украина понесла большие потери.

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