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18:55, 28 июня 2023Среда обитания

Российский завод представит электромобиль под собственным брендом

«Автотор» начнет производство электромобиля под собственным брендом в 2024 году

Фото: АВТОТОР

Калининградский автомобильный завод «Автотор» планирует представить электромобиль собственной разработки в конце 2023 года. Об этом заявил председатель совета директоров российского холдинга Валерий Горбунов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что название для бренда и модели пока не выбрано, но одним из возможных вариантов является Eonyx. Начало производства электрокара намечено на 2024 год. «Это наша интеллектуальная собственность, потому что мы ее создали», — отметил Горбунов и уточнил, что компания наняла серьезных конструкторов для участия в разработке.

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Председатель совета директоров также рассказал, что запуск производства на заводе электромобиля китайского бренда Baic ожидается в IV квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что «Автотор» планирует до конца года начать выпуск еще двух китайских брендов автомобилей. Таким образом, производственная линейка предприятия расширится с 9 до 20-22 моделей. В общей сложности по итогам 2023 года завод намерен выпустить 70 тысяч автомобилей.

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